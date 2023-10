Ukraińsko-luksemburski duet Kravchenko Clees zwycięzcą konkursu Jazz Juniors 2023 w Krakowie

Co Polacy sądzą o programie Przyjazne Osiedle - sonda

II nagroda (5000 zł) powędrowała do polskiego zespołu Know Material, grającego w składzie: Maciej Prokopowicz - puzon, Kajetan Skoneczny - wibrafon, Filip Botor - kontrabas i Kacper Kałuża - perkusja.

- Dzięki ogromnemu wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza po raz kolejny gościmy na Festiwalu grupę partnerów zagranicznych - przedstawicieli prestiżowych festiwali, miejsc koncertowych i wytwórni - mówi Tomasz Handzlik, dyrektor Jazz Juniors. - Sieć tych partnerstw rozwijamy od ośmiu lat, ponieważ ideą konkursu Jazz Juniors jest promocja młodych polskich muzyków w kraju i zagranicą. Po wysłuchaniu finalistów, to właśnie ci partnerzy przyznają nagrody specjalne, w postaci zaproszeń na koncerty i festiwale.

Zespół Hilarious Disasters otrzymał zaproszenia na koncerty od Branislava Dejanovica (Nisville Jazz Festival, Serbia), Abela Petneki (BMC, Węgry) oraz Michała Hajduka z NOSPR. Mateusz Kaszuba Trio zaproszone zostało przez Enrico Moccię na Fara Music Festival, Włochy, a Jakub Drożdż „Jazz po polsku” zaprosił zespół na Warsaw Life Sessions. Know Material uhonorowali zaproszeniami Joseph Paice (Pizza Express Jazz Club, UK) oraz Jakub Drożdż „Jazz po polsku around the world”. Zwycięzcy Jazz Juniors 2023 - Kravchenko Clees otrzymali zaproszenie od Martyny van Nieuwland na Music Meeting w Holandii.

Rozstrzygnięcie konkursu i pierwszy dzień Jazz Juniors 2023 za nami. A już jutro cykl festiwalowych koncertów rozpocznie występ laureatów Grand Prix ubiegłorocznej edycji Jazz Juniors - kwartetu Ziemia. Tego samego wieczoru na scenie zagości Florian Arbenz Group, złożony z przedstawicieli konkursowego jury - szwajcarskiego perkusisty Floriana Arbenza, który do festiwalowego składu zaprosił brazylijskiego wirtuoza gitary Nelsona Verasa oraz urodzonych na Kubie braci Vistel - trębacza Jorge i saksofonistę Maikela.