Znamy laureatów Jazz Juniors 2022. Kubańskie trio Ílú oraz polski kwartet ZIEMIA z prestiżową nagrodą na koncie

Sześć zespołów które znalazły się w finale tegorocznej edycji konkursu Jazz Juniors zaprezentowało się 28 września na scenie krakowskiej Cricoteki. Oceniało ich nie tylko jury konkursowe, ale także Rada Partnerów Międzynarodowych.

– Co roku jestem bardzo zadowolony ze składu jury, który udało mi się zaprosić, ale w tym roku szczególnie. Pojawił się u nas człowiek legenda - Trilok Gurtu, który mógłby być ozdobą każdego festiwalu – powiedział Adam Pierończyk, przewodniczący jury, dyrektor artystyczny Festiwalu. – Dla młodych muzyków biorących udział w tegorocznym konkursie Jazz Juniors występ przed takim artystą na pewno był wielkim przeżyciem. Przyznaliśmy cztery, a nie trzy nagrody, bo Grand Prix przypadło ex aequo dwóm zespołom. Jeden z nich tworzą muzycy z Kuby, którzy od niedawna żyją w naszym kraju. Cieszę się, że zostali nagrodzeni, zauważeni i mogą się czuć przyjęci do muzycznej rodziny w Polsce.