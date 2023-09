Sześć zespołów w finale tegorocznej edycji Jazz Juniors. Przesłuchania konkursowe 12 października w krakowskiej Cricotece

Przed nami 47. edycja jednego z najbardziej prestiżowych konkursów dla młodych muzyków - Jazz Juniors 2023. W tym roku do konkursu zgłosiło się 51 zespołów z Polski i najdalszych zakątków Europy. Do finału zakwalifkowali się: Mateusz Kaszuba Trio (Polska), Hilarious Disasters (Polska-Ukraina), Alvaro Pinto Quartet (Portugalia), Paweł Krawiec Trio (Polska), Know Material (Polska) oraz Kravchenko Clees (Luksemburg-Ukraina).

Różnorodnych propozycji utalentowanych młodych muzyków wysłucha w tym roku, składające się z uznanych wirtuozów, wielokulturowe jury, które będzie reprezentować aż trzy kontynenty (Amerykę Południową, Amerykę Północną oraz Europę): kubański trębacz Jorge Vistel, kubański saksofonista Maikel Vistel, brazylijski gitarzysta Nelson Veras, szwajcarski perkusista Florian Arbenz i polski saksofonista Adam Pierończyk.

- Tym razem część konkursowa Jazz Juniors kształtuje się bardziej międzynarodowo niż zeszłoroczna, która była mocno zdominowana przez polskie zespoły – mówi przewodniczący jury, Adam Pierończyk. - Cieszy również fakt, iż w sześciu zakwalifikowanych formacjach, oprócz rodzimych artystów pojawią się młodzi muzycy z krajów położonych nie tylko na zachód od Polski (Portugalia, Luksemburg), ale i tych wschodnich (Ukraina).