Uchwała krajobrazowa w Krakowie do poprawki? Przedsiębiorcy chcą większych reklam. Radni są przeciwni liberalizacji prawa

Radny Platformy Obywatelskiej: to bubel

- Dokument nie doprowadził do znaczącego oczyszczenia przestrzeni publicznej z reklam. Na dodatek władze miasta stwierdziły, że jego zapisy nie obejmują prowadzonej obecnie kampanii wyborczej. Urzędnicy stworzyli bubel, który teraz musimy poprawiać - mówił Hawranek.

Uchwała krajobrazowa oczyściła Kraków z wielkich i brzydkich reklam. Teraz miejscy urzędnicy szykują się do wprowadzenia zmian w tym ważnym dokumencie, co wywołało długą i gorącą dyskusję podczas środowej sesji Rady Miasta Krakowa.

- Wymaga jednak zmian, przede wszystkim w kwestii okrąglaków, których mamy w mieście wysyp. Zwracają na to uwagę społecznicy, którzy zajmują się ładem przestrzennym. Z odpowiedzi na moją interpelację dowiedziałem się, że tylko 280 okrąglaków zostało ustawionych legalnie. Tymczasem z inwentaryzacji aktywistów wynika, że w całym mieście takich nośników reklamowych znajduje się ponad 800 - zauważył radny Łukasz Maślona z "Krakowa dla Mieszkańców".

Większość wypowiadających się radnych była jednak zgodna co do tego, że uchwała przyniosła pozytywne efekty.

Przedsiębiorcy chcą większych reklam

Władze Krakowa powołały specjalny zespół, który miał przeanalizować zasadność wprowadzenia zmian w uchwale, przedstawić swoje rekomendacje i wstępne propozycje nowych przepisów. Tak też się stało. Zostały już zaprezentowane radnym, którzy mają jednak żal do urzędników, że nikt z Rady Miasta Krakowa nie został włączony do prac zespołu.

Jednocześnie radni miejscy są przekonani co do tego, że dokument wymaga korekt. Sprzeciwiają się jednak liberalizacji zapisów uchwały krajobrazowej, której domagają się z kolei przedsiębiorcy. Ci ostatni chcą, żeby na ślepych ścianach budynków można było lokalizować większe reklamy. Uchwała przewiduje, że mogą mieć maksymalnie 12 m2. Przedsiębiorcy domagają się, żeby zwiększyć dopuszczalną powierzchnię do 18 m2.