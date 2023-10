Tydzień Kuchni Polskiej 2023. W Krakowie poznaliśmy tradycyjne smaki. Można ich spróbować w wielu miejscach

Właśnie we wspomnianej restauracji, przy ul. Szczepańskiej 5, mogliśmy spróbować dań przygotowanych na ogólnopolski festiwal. Restauracja 3 Rybki w Hotelu Starym przygotowała menu w cenie 99 zł. W niektórych restauracjach przygotowywane jest też menu w cenie 69 zł. Zarówno w droższej, jak i tańszej wersji uczestnicy otrzymują: przystawkę/zupę, danie główne i deser.

W środę, 11 października w Restauracji 3 Rybki w Krakowie zaprezentowano tegoroczną koncepcję Tygodnia Kuchni Polskiej. To wyjątkowa kulinarna impreza, która ma na celu promowanie rodzimych dań. Tydzień Kuchni Polskiej odbędzie się w dniach od 3 do 26 listopada w całej Polsce. W Krakowie uczestniczyć będzie w nich 9 restauracji. Wśród nich także Restauracja 3 Rybki.

- Jak co roku chcemy inspirować do odkrywania polskich smaków w wyjątkowych, intrygujących odsłonach, jednocześnie promując doskonałą polską kuchnię - piszą o Tygodniu Kuchni Polskiej organizatorzy wydarzenia.

Menu w Restauracji 3 Rybki

3 Rybki to elegancka restauracja zlokalizowana w otwartej przestrzeni parteru Hotelu Stary. Niepowtarzalny wystrój renesansowych pomieszczeń, unikalne żebrowane sklepienia i subtelna ornamentyka gotyckiego okna, kontrastują z nowoczesnym wystrojem sal restauracyjnych. Tradycję i nowoczesność można odnaleźć również w menu, które nawiązuje do tradycyjnej kuchni polskiej i zmienia się wraz z porami roku. Wiosna i lato to czas świeżych warzyw, szparagów i karczochów. Jesienią i zimą zdecydowanie dominują w karcie dziczyzna, grzyby i owoce leśne. Wszystko w subtelnej i nowatorskiej aranżacji. Ponadto na Gości restauracji czeka bogata karta win, która zadowoli znawców i miłośników tego trunku.