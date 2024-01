Twórcy "Kosa" na krakowskiej premierze filmu. Opowieść o Kościuszce wchodzi do kin

Akcja filmu rozgrywa się wiosną 1794 roku. Kiedy do kraju wraca generał Tadeusz „Kos” Kościuszko – który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów – w Polsce wrze. Towarzyszy mu Domingo, wierny przyjaciel i były niewolnik. Tropem Kościuszki podąża – wraz z listem gończym – bezlitosny rosyjski rotmistrz Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię.

W tym samym czasie młody chłop, Ignac, szlachecki bękart, marzy o herbie i majątku swojego rodzica, Duchnowskiego, który tuż przed śmiercią uwzględnia go w testamencie. Gdy ojciec umiera, chłopak musi uciekać przed przyrodnim bratem Stanisławem, który nie chce dopuścić do realizacji ojcowskiej woli. Ignac kradnie testament i ma tylko dwa dni, aby stawić się z nim przed sądem i udowodnić swoje prawo do szlachectwa.