Tunel z przejazdem pod zakopianką. Przetarg na nowy układ drogowy pod Krakowem

Nowy układ w Libertowie - kompleksowa przebudowa

- Zlikwidowane zostanie skrzyżowanie zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. W tym miejscu z drogi krajowej nr 7 będzie można skręcać tylko w prawo. W zamian za to pod zakopianką powstanie tunel o długości 52 m, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa. Będzie on zlokalizowany niespełna kilometr na południe od likwidowanego skrzyżowania. W tunelu powstanie też ciąg pieszo-rowerowy. W okolicy likwidowanego skrzyżowania zbudujemy kładkę, która zastąpi przejście dla pieszych - wyjaśnia Kacper Michna, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

To nie wszystko, bo zlikwidowane zostaną również skręt w prawo z zakopianki w ul. Wesołą w Libertowie (jadąc od strony Krakowa) i skręt w prawo w ul. Parkową w Gaju (jadąc od strony Myślenic). Nie będzie też możliwości wyjazdu z tych ulic na krajówkę. Zamiast obecnego przejścia dla pieszych GDDKiA wybuduje kładkę. Odcięte od zakopianki drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi równoległymi do zakopianki.

Uzupełnią sieć dróg lokalnych przy zakopiance

- GDDKiA poszerzy drogę łącznikową po wschodniej stronie DK7 w Libertowie i przebuduje wjazdy na posesje. Wybudowane zostaną również dwa ronda. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej równoległej do zakopianki i drogi umożliwiającej włączenie się do ruchu na DK7 w miejscu likwidowanego skrzyżowania. Drugie na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i drogi łącznikowej prowadzącej do tunelu pod zakopianką - informuje Kacper Michna z GDDKiA.

Jak informuje GDDKiA na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 39 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca w czasie robót budowlanych). To około 3,5 roku.

Bezpieczeństwo pieszych, komfort podróży, płynny ruch

Nowe rozwiązania, czyli przebudowa DK7 w Libertowie i likwidacja świateł na skrzyżowaniu zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą zwiększy przepustowość tego odcinka. Natomiast budowa trzech nowych kładek i podziemnego przejścia zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo pieszych. A do tego tereny przylegające do zakopianki zyskają drogi łącznikowe i tunel drogowy, pozwalające na włączanie się do ruchu na DK7.

W pobliżu ważna rozbudowa węzła Kraków Południe

Inwestycje na zakopiance między Krakowem a Myślenicami

Przebudowa zakopianki w sąsiedztwie węzła Kraków-Południe i w Libertowie to część działań GDDKiA, które służą poprawie bezpieczeństwa i zwiększenia przepustowości DK7 między Krakowem a Myślenicami. Ruch na tej trasie stale rośnie. W 2015 r. wahał się od 30 do prawie 41 tys. pojazdów na dobę, w zależności od odcinka przeprowadzonych pomiarów. W latach 2020-2021 te wartości wzrosły już od prawie 40 tys. do ponad 57 tys. pojazdów. To więcej niż porusza się autostradą A4 między Niepołomicami a Brzeskiem, gdzie ruch sięga 55 tys. pojazdów na dobę. Prognozy ruchu jednoznacznie wskazują, że w przyszłości liczba samochodów jeżdżących trasą Kraków - Myślenice będzie się zwiększać.