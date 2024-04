Trzy pociski z czasów II wojny znalezione w pobliżu autostrady pod Krakowem. Niebezpieczna znaleziska zabrali saperzy BCA

Policjanci z Krzeszowic zabezpieczali miejsca znalezienia niebezpiecznych pocisków z czasów wojennych. Trzy niewybuchy znalezione zostały w pobliżu autostrady w Nawojowej Górze. To teren masywu leśnego w Tenczynku. Były z tych przedmiotów to pociski paździerzowe, trzeci to pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego policjanci zabezpieczyli obszary znajdowania się niebezpiecznych znalezisk.