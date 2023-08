Trzy bohaterskie kobiety, trzy widowiskowe filmy. Irena Sendlerowa, Irena Skarbek i Irena Gut-Opdyke powrócą na wielkim ekranie

Na pomysł filmu o Irenie Sendlerowej wpadł amerykański producent Jeff Most. Miał on okazję poznać Polkę osobiście i korespondować z nią przez lata. Kiedy zmarła, dotarł do dokumentów, rzucających jeszcze wyraźniejsze światło na jej biografię. W ich znalezieniu pomogła mu rodzina zmarłej w 2008 roku bohaterki. To sprawiło, że Most postanowił nakręcić film o Sendlerowej.

- Miałem wielkie szczęście blisko współpracować z Ireną Sendlerową. Rozmawialiśmy o tym, jak jej historia; monumentalna opowieść o pracownikach socjalnych zaangażowanych w szpiegostwo, aby uratować tysiące dzieci ze szponów śmierci, może być poruszającym, podnoszącym świadomość i popularnym filmem, uwielbianym przez widzów na całym świecie – mówi producent w amerykańskim magazynie „Variety”.

Reżyserem filmu zatytułowanego po prostu „Irena Sendler” ma być brytyjski twórca Peter Webber, który ma na swym koncie znakomitą „Dziewczynę z perłą” ze Scarlett Johansson. Widzi on w filmie o polskiej bohaterce z II wojny światowej okazję do odniesienia się do obecnej inwazji Rosji na Ukrainę. Zdjęcia mają ruszyć w Polsce jeszcze w tym roku lub w następnym.