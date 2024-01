Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia pętli "Górka Narodowa" wraz z parkingiem park&ride na granicy Krakowa ZDJĘCIA Piotr Tymczak

W poniedziałek, 8 stycznia, ma zostać uruchomiony dworzec przesiadkowy „Górka Narodowa P+R”. W jego skład wchodzi pętla tramwajowa i przystanki autobusowe. Niedługo później ma zostać oddany do użytku kierowcom parking park&ride. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak nowy obiekt prezentuje się tuż przed otwarciem.