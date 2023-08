Trwa nabór do Obwodowych Komisji Wyborczych. Można zarobić nawet 800 zł

- Zainteresowanie pracą w Obwodowych Komisjach Wyborczych jest duże. Otrzymujemy wiele pytań. Czekamy na zgłoszenia. Aby zostać członkiem takiej komisji należy zgłosić swoją kandydaturę przez komitety wyborcze. Do tego zachęcamy. Można też to zrobić indywidualnie. Na naszej stronie internetowej będą zamieszczone odpowiednie formularze z tym związane - informuje Barbara Golanko, dyrektor krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Nabór do komisji wyborczych został rozpoczęty w momencie ogłoszenia przez prezydenta RP terminu wyborów. Do komisji można się zgłaszać nie później niż do 30 dnia przed dniem wyborów.

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej trzeba mieć ukończone 18 lat, mieć prawo wyborcze i być mieszkańcem danego województwa (np. w przypadku Krakowa - mieszkańcem Małopolski).

Członkowie komisji wyborczych czuwają nad tym, aby głosowanie odbywało się prawidłowo, a później ustalają wyniki wyborów.