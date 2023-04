Tramwaj zamiast samochodów i busów do Kocmyrzowa i Proszowic? Ludzie pytają, czy gminę na to stać

Chcą zdążyć przy modernizacji pętli

W gminie mieszkańcy popierający ten pomysł założyli komitet budowy linii tramwajowej.

- Niebawem ma rozpocząć się przebudowa pętli na Wzgórzach Krzesławickich i właśnie teraz jest dobry czas, by rozpocząć działania związane z budową linii tramwajowej do Kocmyrzowa – powiedział nam Paweł Wesołowski, jeden z założycieli komitetu.

Przekonuje, że jeśli teraz podczas modernizacji pętli nie zostanie wzięta pod uwagę budowa torowiska do Kocmyrzowa, to długo nie będzie to możliwe.