Tragiczny bilans długiego sierpniowego weekendu w Małopolsce. Utonęły 3 osoby, a 5 zginęło w wypadkach drogowych

- Do tragicznego wypadku śmiertelnego, w którym zginęły trzy osoby doszło w nocy z piątku na sobotę (11-12 sierpnia br.), około godz. 3.40 na drodze powiatowej w miejscowości Harmęże w powiecie oświęcimskim. Jak wstępnie ustalono 21–letni kierujący pojazdem marki Renault na łuku drogi z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z niej i uderzył w przydrożny most betonowy. Następnie pojazd odbił się uderzając w słup energetyczny, po czym kilkukrotnie dachował. W wyniku zdarzenia kierujący oraz pasażerowie w wieku 17 i 22 lata ponieśli śmierć na miejscu - informuje podinsp. Katarzyna Cisło z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W długi sierpniowy weekend, na terenie Małopolski doszło do 3 utonięć

W poniedziałek, 14 sierpnia doszło do tragedii na dzikim stawie w Mostkach koło Starego Sącza (pow. nowosądecki). Utonęły dwie osoby: 12-latek i 20-latek. Pływali razem na desce, w pewnym momencie obaj wpadli do wody i już nie wypłynęli. Wezwano służby, rozpoczęła się dramatyczna akcja poszukiwawczo-ratunkowa, zakończona wyłowieniem zwłok.

Do kolejnego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 15 sierpnia w Przylasku Rusieckim. 37-latek zniknął pod powierzchnią wody i przebywał pod nią około pół godziny. Mimo reanimacji mężczyzna niestety nie przeżył. Do tragedii doszło ok. godz. 11.