TOP 9. To w tych technikach w Krakowie wiedza rośnie najbardziej. Wskaźniki EWD za lata 2020-2022 Małgorzata Mrowiec

Technikum Łączności w Krakowie znów na pierwszym miejscu. Ta szkoła jest rok po roku najbardziej obleganym przez kandydatów krakowskim technikum. Prestiżowe rankingi "Perspektyw" z ostatnich lat mówią o tym, że to najlepsze technikum w stolicy Małopolski i należące do ścisłej czołówki w kraju. Teraz z kolei najnowsze wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) pokazują, że to w tej szkole w Krakowie uczniowie robią największe postępy w nauce.