Tomek Radziszewski z Pio Szorstkien: Gdy inni w autobusach gapią się w komórki, ja odmawiam różaniec

- Teraz Pio Szorstkien to już wyłącznie twój solowy i autorski projekt. Co się stało, że opuścił cię kolega - Piotr Korsuń? - Piotrek, jako Franz Hrad, został królem Twittera i zajmuje się komentowaniem rzeczywistości i wyzwalaniem komputerowych obrazów. Tak wybrał, tam się spełnia. Ale żyjemy w zgodzie.

- Z tego co wiem, Pio Szorstkien nie wystąpił jeszcze nigdy na żywo. Wolisz, żeby twoje piosenki odbierano bardziej intymnie – z płyty w domowym zaciszu? - Chciałbym i tu, i tu, ale do grania koncertu potrzebny jest zespół. A to wymaga muzyków, czasu i prób oraz nadziei, że ktoś na koncert przyjdzie. Nie umiem grać i śpiewać równocześnie. Gdybym miał założyć zespół, to nie wiem czy bym nie zaczął od szukania wokalisty czy gitarzysty. Może kiedyś coś wymyślę.

- To prawda: tym razem piosenki są bardziej pogodne i wpadające w ucho. To świadomy krok w stronę poszerzenia grona odbiorców płyt Pio Szorstkien? - Tak. To jest kolejna próba napisania takiego przeboju, by za same Zaiksy z radia kupić sobie domek na Sycylii. (śmiech) Tak na poważnie, nigdy pisząc piosenki nie narzucam sobie ram gatunkowych. Akurat wtedy takie melodie przelatywały mi przez głowę. Czy to poszerzy grono moich odbiorców? Oczywiście chciałbym, ale znam swoje miejsce w szeregu.

- Kiedyś muzyka Pio Szorstkien łączyła melancholię post-punka ze zgrzytem industrialnej elektroniki. „54” to już typowo piosenkowa płyta. Dlaczego zwróciłeś się w tę stronę? - Pewnie przez to, że zabrakło Piotrka i nie ma kto układać industrialnych rytmów, a może dlatego, że lepiej się przygotowałem do śpiewania i udaje mi się czasem coś melodyjnie zanucić.

- Z tego, co zdołałem wywnioskować z tekstu na okładce, u podłoża nowego albumu Pio Szorstkien leżała twoja poważna choroba. Jak to trudne doświadczenie stało się inspiracją do tworzenia muzyki?

- W zasadzie to płyta o tym opowiada. Choroba, która grozi smutnym końcem, potrafi skutecznie odwrócić uwagę od wszystkiego innego. Jak coś boli, to boli. Jak się boisz, to się boisz. Chociaż, myślę, że sama muzyka nie jest w tym przypadku jakoś dramatycznie chorobliwa. Wszystko jest w tekstach. Przyszło natchnienie. I wyszło jak wyszło. Historia faceta, który się modli.

- Ratunku w tej chorobie szukałeś u Matki Bożej. Tak narodził się niezwykły utwór „54”. To pierwsza litania do Maryi w historii polskiego rocka?

- Uwierzyłem w moc Litanii Pompejańskiej i się nie zawiodłem. 54 to liczba dni, przez które codziennie odmawia się cały różaniec. No i 54, tyle miałem lat, jak nagrywałem tę płytę.