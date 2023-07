Tomasz Różycki z Nagrodą Szymborskiej. Tom "Ręka pszczelarza" najlepszą książką poetycką minionego roku

- Wielokrotnie działy się na świecie straszne rzeczy i dzieją się w tej chwili, ale mam takie przekonanie, że ludzie zawsze będą potrzebowali poezji - mówi Tomasz Różycki. - Poezja jest od tego, żeby o tych okropnych rzeczach opowiedzieć, żeby nazwać ofiary po imieniu, wspomnieć. Ale z drugiej strony poezja jest też od tego, żeby pokazać, że życie jest czymś radosnym, że świat jest też piękny.

Kapituła Nagrody im. Wisławy Szymborskiej uznała tom poety "Ręka pszczelarza" za najlepszy spośród finałowych pięciu książek. Obok Tomasza Różyckiego o najważniejszą polską nagrodę poetycką ubiegali się: Maciej Bobula z tomem „Pustko” (Warstwy), Stanisław Kalina Jaglarz z „gościć sójki” (Biblioteka Śląska), Kamila Janiak z książką „miłość” (Wydawnictwo WBPiCAK) oraz Jadwiga Malina z „Teorią powtórzeń” (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich).

"Ręka pszczelarza" Tomasza Różyckiego to zbiór wierszy powstałych podczas pandemii, którą poeta spędził w Berlinie. Pełen plastycznych, rytmicznych obrazów utwór buzuje wielością sensów i znaczeń. Znajdziemy tu nawiązania do obrzędu starosłowiańskich dziadów, żydowskiego Jizkor, "Sanatorium pod Klepsydrą" Brunona Schulza czy "Czarodziejskiej góry" Tomasza Manna. Wejście do stanowiącego motyw przewodni tomu ogrodu zoologicznego, Tiergarten, to tajemnicza i mroczna wyprawa w głąb siebie. Najlepsza książka poetycka minionego roku ukazała się nakładem wydawnictwa Znak.