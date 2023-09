To widowisko ściąga do Teatru Słowackiego tłumy krakowian. Znowu się odbędzie!

Opuszczanie i wciąganie go z powrotem pod kopułę gmachu teatru to przynajmniej trzygodzinny ręczny, precyzyjny proces, który od niemal stu trzydziestu lat budzi żywe emocje miłośników historii Krakowa.

"Tegoroczne czyszczenie żyrandola odbędzie się to w niecodziennej oprawie – w scenografii „Dziadów”, gdzie znaczna część foteli jest usunięta, co pozwoli żyrandolowi spocząć na złotej podłodze, na której toczy się scena balu u Senatora w historycznym już spektaklu Mai Kleczewskiej. To pozwoli uczestnikom zobaczyć żyrandol jeszcze bliżej niż było to możliwe dotychczas, a scenografia będzie niepowtarzalnym tłem zdjęć, które mogą stać się piękną pamiątką" - zapowiada Teatr Słowackiego.