To najlepsze firmy z Małopolski w konkursie "Teraz Polska"

W tym z Małopolski:

GASTRO RENTAL M.Henzel M.Bartosz Spółka Jawna - wypożyczanie sprzętu cateringowo-eventowego

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie ŁYSOŃ Sp. z o.o. - miodarka

ENERGYLANDIA GOCZAŁ FAMILY Sp. k. - Park Rozrywki Energylandia w Zatorze

– Dotychczas w Konkursie „Teraz Polska” wzięło udział ponad 4 tys. polskich firm, reprezentujących wszystkie branże krajowej gospodarki, a nagrodzono łącznie 837 produktów, usług i innowacji. Wśród laureatów najwięcej jest firm średnich, zatrudniających 51–250 pracowników (42 proc.), nieco mniej firm dużych, zatrudniających więcej niż 250 pracowników 28 proc.) i firm małych, zatrudniających mniej niż 50 pracowników (30 proc. – dane za lata 2000–2024). Polscy przedsiębiorcy budują nowoczesną, innowacyjną gospodarkę. Widać to po analizie profilu i specjalizacji przedsiębiorstw, które wygrywają w Konkursie. O ile niegdyś dominowały firmy zajmujące się branżami tradycyjnymi, które oczywiście wciąż są bardzo mocne i odgrywają ogromną rolę w gospodarce, to dziś wśród laureatów coraz więcej jest przedstawicieli branży medycznej, elektronicznej i informatycznej, chemicznej czy szeroko rozumianych innowacji. Rekordziści, szczycący się wielokrotnym laurem „Teraz Polska” dla swoich produktów, to między innymi: OSM Koło, Pollena Eva, Gerlach, Zelmer, Mokate i Lazur. Godło „Teraz Polska” jest najlepszą wskazówką dla wielu pokoleń konsumentów, bo pozwala wybierać produkty i usługi racjonalnie, wskazując najwyższą jakość i krajowe pochodzenie – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.