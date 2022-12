Google otworzyło biuro przy Rynku Głównym w Krakowie. Zajmuje się tworzeniem chmury dla globalnych produktów i usług

- Google od dawna jest obecny w Krakowie i jesteśmy podekscytowani tym, że nasze zespoły inżynierskie mogą ponownie pracować z tego wyjątkowego biura, wnosząc znaczący wkład w tworzenie rozwiązań chmury Google. Kraków to atrakcyjne, nowoczesne miasto i uznany ośrodek akademicki - to wszystko tworzy doskonałe warunki do rozwoju najbardziej zaawansowanych technologii – mówi Magdalena Rabiej, szefowa biura Google w Krakowie

Krakowskie zespoły inżynierskie Google są odpowiedzialne za rozwój kluczowych elementów usług chmury obliczeniowej oraz światowej infrastruktury internetowej. To m.in. Content Delivery Network, pozwalająca przesyłać do internautów na całym świecie dane, multimedia oraz transmisję strumieniową; system Borg - zarządzający pracą centrów danych Google; oraz usługi takie jak BigQuery, która jest wykorzystywana przez największe światowe firmy do analizy posiadanych przez nie danych.

Siedzibą zespołów inżynierskich Google w Krakowie jest biuro zlokalizowane przy historycznym Rynku Głównym, w kamienicy pochodzącej z XIV wieku.