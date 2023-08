To może być szok dla kierowców w Krakowie. "Bardzo gęsta sieć fotoradarów w mieście"

"W związku z tym wspólnie z Prokuratorem Okręgowym w Krakowie Panem Rafałem Babińskim i służbami drogowymi podjęliśmy działania na rzecz ukrócenia tego typu zdarzeń w Krakowie. Analizujemy możliwość wprowadzenia radykalnych rozwiązań, także takich jak rozmieszczenie sieci radarów na krakowskich ulicach. Niezależnie apeluję o zdroworozsądkowe podejście do sprawy i zdjęcie nogi z gazu tak by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom" - podkreśla wiceprezydent miasta.

Zaznacza, że ustawienie gęstej sieci fotoradarów - budzącej kontrowersje u zwykłych kierowców - to byłoby bardzo radykalne rozwiązanie.

- Nie ukrywam, że jestem przeciwnikiem radykalnych działań, bo uważam, że rozsądek to jest coś, co jest ponad wszystko. Myślenie zdroworozsądkowe - pokazujące, że zwykła ulica to nie jest pole do szaleństw samochodowych - powinno docierać do każdego. Nie zmienia to faktu, że takie sytuacje mają miejsce w naszym mieście i trzeba podjąć działania, wspólnie z wieloma instytucjami - dodaje Andrzej Kulig.