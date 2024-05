To był dramatyczny czas. Tak 14 lat temu Kraków i Małopolska walczyły z wielką wodą (MA)

Dokładnie 14 lat temu, w maju i czerwcu 2010 roku, Kraków i Małopolska walczyły z powodzią. Dla tysięcy ludzi to były dramatyczne dni. Wielka woda wlewała się do domów. Zagrożona była nawet - powstająca wówczas w Krakowie - kładka o. Bernatka, która ostatecznie połączyła Kazimierz i Podgórze. Przejdź do naszej galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądała walka z żywiołem, która tylko w stolicy naszego województwa trwała ponad 20 dni!