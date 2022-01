The Royal Moscow Ballet pokaże "Jezioro łabędzie" w Krakowie. Spektakl już 4 lutego w Centrum Kongresowym ICE

Popularność, jaką cieszą się spektakle baletowe na całym świecie to niepodważalny dowód na to, że klasyka jest zawsze w modzie. Absolutna perfekcja warsztatu tancerzy, bogactwo scenografii i kostiumów, ponadczasowe historie i najpiękniejsza muzyka - to po prostu nie może się znudzić. Takie widowisko będziemy mogli podziwiać w Centrum Kongresowym ICE już w piątek 4 lutego o godz. 19 - będzie to "Jezioro łabędzie" w wykonaniu The Royal Moscow Ballet.

Sztuka tańca klasycznego zachwyca tym bardziej, kiedy oglądamy ją w wykonaniu mistrzów. A na pewno należy do takich zespół The Royal Moscow Ballet, którzy aktywnie przyczyniają się do kultywowania legendy rosyjskiego baletu. Formacja ta od 25 lat wystawia spektakle na całym świecie, a w swoje szeregi przyjmuje tylko najlepszych z najlepszych - absolwentów najsłynniejszych, rosyjskich szkół baletowych.