Teatr Słowackiego świętuje 130. urodziny. Będzie zwiedzanie i głośne "Dziady"

W sobotę świętowanie 130. urodzin rozpocznie się o godz. 11.00 w westybul Teatru, gdzie Lidia Bogaczówna opowie historię sceny w fascynujących anegdotach. Aktorka - podobnie jak miało to miejsce 130 lat temu - odczyta „Prolog” Adama Asnyka. Potem wszyscy udadzą się na Dużą Scenę, gdzie odbędzie się dyskusja „Dowodem rozmowa, czyli będziecie czynić, co czynicie co wieczór w tym oto gmachu" z udziałem teatrologów i historyków teatru: Jana Michalika, Doroty Jarząbek-Wasyl, Dariusza Kosińskiego, Diany Poskuty-Włodek. O godz. 12.45 na Dużej Scenie zaplanowano projekcję filmu pt. „Strójcie mi strójcie narodową scenę” Marii Guzy. Wieczorem w ramach jubileuszu odbędzie się spektakl „Dziadów” w reżyserii Mai Kleczewskiej. W roli Senatora wystąpi Krzysztof Głuchowski.