Teatr KTO w Krakowie ogłasza repertuar na rozpoczynający się sezon

21 września będzie okazja, by wejść w pełen groteski i humoru świat Krzysztofa Niedźwiedzkiego za sprawą bohaterów jego doskonałej komedii „Atrament dla leworęcznych. Komedia absurdalna”. 25 września podgórska scena zaprosi na kolejne czytanie performatywne. Tym razem będzie to „Ciotunia” Aleksandra Fredry w reż. Józefa Opalskiego z Anną Polony w roli głównej.

Do 8 września Teatr KTO proponuje specjalną ceną biletów (40 zł) na wszystkie spektakle w przedsprzedaży. Bilety dostępne są online, pod nr 12 633 89 47 oraz w kasie Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie (do 27 sierpnia kasa pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00, a od 28 sierpnia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00)