Te produkty znikają ze sklepów! Ma to związek z Pandora Gate: Rossmann, Lidl, Biedronka

Do postawionych zarzutów na swoim Instagramie, odniosła się jedna z członkiń 2. edycji projektu - Patrycja Mołczanow, publikując wyczerpującą wypowiedź:

"Cześć, ostatnio bardzo dużo myślałam nad sobą i rzeczami, które robię między innymi w internecie. Postanowiłam, że nie będę więcej publikowała treści, które mogą być odebrane, jako zbyt roznegliżowane. Nie mówię, że nigdy nie zobaczycie u mnie zdjęcia w stroju kąpielowym, ale po ostatnim przewartościowaniu swoich poglądów stwierdzam, że rzeczywiście nie jest do końca na miejscu publikowanie zbyt ‚nagich’ zdjęć. Nigdy nie było to celem, żeby mój kontent się na tym opierał.

Na samym poczatku projektu byłam bardzo zakompleksiona i niezadowolona ze swojego wyglądu. Po paru latach nauczyłam się kochać swoje ciało nieważne, jakie by było i zaczęłam być z niego zadowolona. Naturalne było dla mnie to, że chciałam zaprezentować swoją ‚przemianę’ na zdjęciach, bo zwyczajnie cieszyłam się z tego, jak wyglądam. Kiedy zaczynałam działalności w internecie w życiu nie pomyślałabym, że mój content, który publikuję dla Was będzie opierał się na nagim ciele i zdziwiło mnie, że niektórzy ludzie tak bardzo seksualizują zdjęcia w strojach kąpielowych.

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w większości oglądają mnie młodsze osoby, postanawiam zachowywać tego typu zdjęcia dla siebie w prywatnych archiwach:))

Dziękuję Ci @konopskyy\ za konstruktywne zwrócenie uwagi

Wszystko wzięłam sobie szczerze do serca i wyciągnęłam moralne wnioski♥️

Dziękuję!!"_ - pisze Pati.