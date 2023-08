Clout MMA ma problemy? Gala Peszki i Lexy niewypałem? Chodzi o PPV

Po gigantycznej fali krytyki oraz licznych wypowiedziach kanałów commentary i osób publicznych w kierunku federacji, organizatorzy zdecydowali się zabrać głos w sprawie. Oficjalne oświadczenie, sygnowane podpisami właścicieli Clout MMA oraz Sławomira Peszki, zostało opublikowane w social mediach federacji:

"Drodzy widzowie,

Gala Clout MMA 1, która odbyła się w sobotni wieczór na warszawskim Torwarze, była pasjonującym i emocjonującym wydarzeniem. Dziękujemy za Wasze wsparcie w ostatnich miesiącach. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Wam rozrywkę na jak najwyższym poziomie.

Jesteśmy jednak świadomi, że wielu naszych widzów, którzy zakupili transmisję PPV w serwisie CLOUTMMA.tv, doświadczyli problemy z dostępem do niej.

Sytuacja ta była spowodowana niespotykaną skalą ataków hakerskich, które zostały skierowane przeciwko naszej organizacji. Jest nam z tego powodu niezmiernie przykro, ponieważ zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zwalczyć ten problem. Mamy świadomość, że nasi fani mają prawo oczekiwać najwyższej jakości transmisji.

Informujemy, że współpracujemy z naszym dostawcą technologii oraz organami ścigania, aby jak najszybciej rozwiązać zaistniały problem. Naszym głównym celem jest indywidualne rozpatrzenie wszystkich reklamacji. Osoby, które doświadczyły problemy w sobotni wieczór, prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego w serwisie CLOUTMMA.tv.

Jednocześnie zapewniamy, że w ramach rekompensaty materiał archiwalny z CLOUTMMA.tv będzie dostępny przez wydłużony czas – przez najbliższe 10 dni."