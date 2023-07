Tańsze bilety do teatru z Kartą Krakowską? Do prezydenta trafiła petycja w tej sprawie Anna Piątkowska

Według autorów petycji Karta Krakowska miałaby uprawniać do kupna tańszych biletów do teatru Marcin Makowka

Tańsze bilety do teatru i "kulturalne paszporty uczniów" to ulgi, z jakich mogliby korzystać posiadacz Krakowskiej Karty. Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków skierowało do prezydenta Jacka Majchrowskiego petycję w tej sprawie. "Trzy nasze postulaty, które mają zwiększyć dostępność kultury, a które można sfinansować poprzez rezygnacje z przekazywania środków na promocję kultury do spółki Kraków5020" - czytamy w petycji.