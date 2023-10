Tak Kraków buduje tramwaj do Mistrzejowic: głębiarka pojawia się i znika. Kto zapłaci za nieporozumienia między urzędnikami a wykonawcą?

Przypomnijmy, że w ramach budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic na początku października na rondzie Polsadu pojawiła się specjalistyczna maszyna niezbędna do drążenia tunelu. Wykopy mają sięgać ponad 20 metrów w głąb ziemi. W czwartek, 12 października, głębiarkę wywieziono z placu budowy i prace wykopowe zostały wstrzymane. Wszystko przez nieporozumienia pomiędzy wykonawcą a urzędem w sprawie organizacji ruchu na czas robót.

Zawiłość problemu opisali przedstawiciele wykonawcy: "Uzgodnione zostało, że wykonawca złoży projekt organizacji ruchu do zatwierdzenia przez Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz w tym samym czasie do jednostek wydających opinię (Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Transportu Publicznego, Policja). Zwykle najpierw sporządza się opinie i potem składa razem z projektem. By MIR zatwierdził projekt organizacji, musi posiadać również na piśmie pozytywne opinie tych podmiotów, nie oznacza to jednak, że nie może sprawdzać projektu. Po wielu miesiącach wspólnych prac, nie było jednak żadnych przeszkód merytorycznych, żeby te zatwierdzenia działy się równolegle. Łamiąc wcześniejsze uzgodnienia strona miejska rozpoczęła pracę dopiero od uzyskania pełnej dokumentacji – czyli złożeniu opinii. Co więcej, MIR nie zgłosił żadnych uwag ani nie poprosił o dodatkowe informacje w związku z projektem organizacji ruchu, który otrzymał już w sierpniu. Podsumowując – po pół roku wspólnych prac kilkunastoosobowych zespołów, projekt, który był znany wszystkim stronom przez kilka tygodni oczekiwał na biurku bez procedowania, tylko po to, żeby urzędnicy dostali opinie, co do których wiadomo było, że będą pozytywne, bo… były efektem prac tych kilkunastoosobowych zespołów".