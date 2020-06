Tak kolejarze zmieniają centrum Krakowa. Wielki rozmach! [ZDJĘCIA Z DRONA]

10 wniosków po meczu Cracovii ze Śląskiem Wrocław

Piłkarze Cracovii przegrali ze Śląskiem Wrocław 2:3 i pozostali na 7. miejscu w tabeli. Czy ten sezon jest już dla nich stracony? do miejsca na podium tracą już siedem puntów. Jest kilka spraw, które zmuszają do myślenia, po oglądnięciu tego spotkania. Zapraszamy do GALERII.