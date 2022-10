Ta noc należała do młodych entuzjastów nauki. 16. Małopolska Noc Naukowców

Cykl fascynujących pokazów chemicznych i fizycznych „Super-nauka ratuje świat" w Muzeum Lotnictwa, wystawa pojazdów elektrycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej, szycie eko-torby w murach Krakowskich Szkół Artystycznych, pokazy chemiczne i pirotechniczne na Politechnice Krakowskiej, warsztaty z Lego w Nokii, gra terenowa na krakowskim lotnisku... wymieniać można by długo.

Noc Naukowców to już tradycja w Krakowie, na której wychowało się spore grono młodych entuzjastów nauki. Tegoroczne przedsięwzięcie przygotowało ponad 750 naukowców i 1200 studentów z prawie 120 kół naukowych. Łącznie to ponad 2000 aktywności, na które złożyły się wykłady, eksperymenty, pokazy, gry i zabawy zorganizowane w ok 70 miejscach w Małopolsce.