Ta impreza zawsze cieszy się zainteresowaniem. W Krakowie odbyły się Targi Mieszkań i Domów

"Zakup mieszkania krok po kroku. Prospekt deweloperski i akty notarialne", "Odbiór techniczny domu w stanie deweloperskim. Najczęstsze wady", "Pandemia, wojna, inflacja i Bezpieczny Kredyt 2% – czy nieruchomość na kredyt nadal się opłaca?" to tylko kilka z paneli przygotowanych przez organizatorów. Tradycyjnie, cieszą się one sporym zainteresowaniem uczestników.

Organizator targów, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, to instytucja zrzeszająca krakowskich deweloperów. Dzięki temu targi pokazują pełen przekrój rynku mieszkaniowego w Krakowie. Jak zawsz Targi Domów i Mieszkań są tez okazją, by poznać plany deweloperów, znaleźć coś dla siebie, a nawet uzyskać rabat. Targi to okazja, aby poznać ekspertów z branży nieruchomości, zdobyć przydatne informacje i znaleźć rozwiązania dopasowane do własnych potrzeb. Nic dziwnego, że każdorazowo odwiedzają je rzesze mieszkańców.

