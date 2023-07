Sztuka współczesna w trzech nowych odsłonach w MOCAK-u

Na tej wystawie można będzie zobaczyć, m.in. prace Debory Hirsch, Suzanne Husky, Štefana Papčo i Deborah Sengl.

Trudne doświadczenia

Na trzecią wystawę złożyły się prace austriackiej artystki Valii Export, uważanej za prekursorkę sztuki konceptualnej. jej twórczość analizuje teorie feministyczne i podaje w wątpliwość normy społeczne. Prace artystki znajdują się w najważniejszych kolekcjach sztuki współczesnej.

- Na wystawie "Trudne doświadczenia na sobie i innych" prezentujemy dziesięć prac, które stanowią wybór 29 filmów z lat 1966-2010 zebranych przez samą artystkę. To zestaw zakupiony przez MOCAK do swojej kolekcji, ale dotąd nie mieliśmy okazji go zaprezentować w całości - wyjaśnia Dominika Mucha, kuratorka wystawy. - Intencją tej prezentacji jest przedstawienie przekroju twórczości artystki, zarówno pod względem tematycznym, jak i formalnym w układzie chronologicznym. Znalazł się tu także debiut artystki, który stanowi oś wystawy. To prace, które są ważnym głosem w dyskusji na temat roli kobiet w społeczeństwie i podmiotowości kobiet.