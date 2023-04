"Syn" z Hugh Jackmanem i Anthonym Hopkinsem w najbliższej odsłonie "Dojrzałego Kina"

Peter (Hugh Jackman) mieszka z nową partnerką, Beth (Vanessa Kirby) i ich małym synkiem. Jego życie jest ustabilizowane i wygodne. Jednak to zmienia się, gdy jego była żona Kate (Laura Dern) pojawia się z pierwszym synem, Nicholasem (McGrath), który jest już nastolatkiem.

Okazuje się, że Nicholas od miesięcy nie pojawia się w szkole, jest niespokojny, zdystansowany i zły. Peter stara się zadbać o Nicholasa tak, jak chciałby, aby jego własny ojciec (Anthony Hopkins) dbał o niego. Jednocześnie musi lawirować w pracy, gdzie pojawia się oferta wymarzonego stanowiska w Waszyngtonie. Peter sięgając do przeszłości, aby naprawić swoje błędy, traci z oczu to co najważniejsze.

„Dojrzałe Kino” to cykl Kina Pod Baranami zorganizowany z myślą o krakowskich seniorach. Od blisko dziesięciu lat w środy o godz. 11.00 mają oni możliwość obejrzenia premierowych filmów oraz podyskutowania o nich. Gospodynią spotkań jest znana krakowska filmoznawczyni Maria Malatyńska, której prelekcje poprzedzają seanse Dojrzałego Kina, a po pokazach amatorzy kina mogą wymienić uwagi podczas dyskusji.