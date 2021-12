Sylwester w Zakopanem. TVP zaprezentowała gwiazdy, które mają wystąpić na koncercie pod Giewontem

Telewizja planuje ściągnąć do Zakopanego ponad 30 artystów. - To będzie wyjątkowa i niepowtarzalna noc, podczas której miliony Polaków będą wspólnie witać Nowy Rok w zimowej stolicy Polski, do której po rocznej przerwie powraca „Sylwester Marzeń z Dwójką" - informuje TVP.

Koncert ma być transmitowany w programie drugim TVP. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20, a zakończy po północy. Na żywo koncert ma zobaczyć ok. 30 tys. osób. Na taką widownię TVP zgłosiła imprezę masową.

Telewizja Polska zapowiada, że „Sylwester Marzeń z Dwójką" będzie widowiskiem z pokazami pirotechnicznymi, a także występami kilkudziesięciu najlepszych tancerzy w Polsce w przygotowanych specjalnie na tę noc choreografiach. Na budowanej właśnie scenie znajdzie się m.in. ponad 1000 metrów kwadratowych ekranów LED, około 1500 świateł i laserów.