Święto Rodziny Krakowskiej w Muzeum Narodowym

Warsztaty ceramiczne

W trakcie warsztatów będzie można w łatwy i przyjemny sposób nauczyć się, jak własnoręcznie wykonać mozaikę ze stłuczki ceramicznej. Wykonywać będziemy prosty przedmiot użytkowy – podkładkę pod kubek. Warsztaty poprowadzi Fundacja Crush On Trash.

Warsztaty artystyczne

Ogród na tyłach domu artysty nie tylko pięknie się zielenił i umożliwiał odpoczynek rodzinie malarza. Zaopatrzeni w naszą kartę, zajrzyjcie w zakamarki Domu Mehoffera i znajdźcie rośliny, które szczególnie lubił niegdysiejszy gospodarz. Poznajcie ich sekrety i ukrytą wymowę – będą Wam pomocne do obsadzenia własnego ogrodu rodem sprzed 120 lat. Jak na artystów i artystki przystało, użyjemy do tego zadania kredek i papieru! Gdy cały ogród rozkwitnie, możliwe, że odwiedzą go tajemniczy goście: jednorożec i wielkie motyle.