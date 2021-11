Święto Niepodległości 2021 - otwarte sklepy w Krakowie. Gdzie zrobimy zakupy 11 listopada? Oto lista miejsc, które będą czynne

Sklepy otwarte 11 listopada: czy Lidl, Biedronka, Carreforur będą czynne 11 listopada?

Narodowe Święto Niepodległości, które wypada 11 listopada, to dzień ustawowo wolny od pracy. To oznacza, że wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe, supermarkety i dyskonty spożywcze będą nieczynne. Do listy sklepów, których drzwi będą zamknięte należą zatem:

Biedronka

Lidl

Auchan

Carrefour

Netto

Kaufland.

Mimo że coraz więcej sklepów wielkopowierzchniowych coraz częściej jest czynna również w niedzielę, mimo wprowadzonego zakazu handlu, należy pamiętać, że 11 listopada jest zupełnie inną okazją - wtedy wypada wyjątkowe święto ustanowione jako dzień wolny od pracy i handlu.

Sklepy otwarte w Krakowie w Święto Niepodległości. Gdzie zrobimy zakupy 11 listopada?

Chociaż zdecydowana większość sklepów będzie 11 listopada zamknięta, znajdą się w Krakowie placówki, które będą czynne, gdy nagle zabraknie nam ważnego składnika do świątecznego obiadu. Sklepy, które będą otwarte w Święto Niepodległości to głównie małe sklepiki, zarządzane przez prywatnego właściciela. Zaliczą się do nich m.in.