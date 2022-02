Sukces frekwencyjny Dnia Nauki Polskiej w Dubaju z Krakowem w tle

Każdy z punktów programu cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Najmłodsza publiczność tłumnie uczestniczyła w warsztatach i pokazach przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik czy spotkania z dr. Tomaszem Rożkiem, który przygotował grę „Academy of Super Heroes”, prezentującą wybitnych polskich naukowców jako superbohaterów. Chętnych na ten rodzaj zabawy nie brakowało.

Tłumy nieco starszej publiczności z kolei pojawiły się na koncercie dr hab. Szymona Musiała, prorektora ds. studenckich i dydaktyki Akademii Muzycznej w Poznaniu. W programie występu znalazły się m.in. utwory Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina, najbardziej znanych na świecie polskich kompozytorów.

- Pojawienie się tematów związanych z nauką i jej umiędzynarodowieniem podczas Expo 2020 w Dubaju bardzo nas cieszy, bo jest docenieniem potencjału polskiego środowiska. Wybór tematyki medycznej nie jest przypadkowy. W czasie pandemii to tematy szczególnie istotne. Dodatkowo, to moment, w którym znacznie zwiększyło się wśród arabskiej młodzieży zainteresowanie studiami w Polsce – szczególnie w dziedzinach takich jak medycyna i nauki techniczne. A tłumy na wydarzeniach w Dniu Nauki Polskiej pokazują, że był to dobry wybór – zaznacza dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.