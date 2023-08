Suchar Napoleona, mumia kota, przebite serce, statuetka Oscara. Niezwykłe eksponaty krakowskich muzeów

W roku 1676 Ludwik XIV uhonorował Sobieskiego Orderem Świętego Ducha, najważniejszym odznaczeniem monarchii francuskiej. Order ten powołał do życia w roku 1578 król Henryk III Walezy, krótko zasiadający na polskim tronie. W komplecie darów przysługujących kawalerowi znajdował się – obok krzyża i łańcucha – imponujący płaszcz, pokryty złotymi haftami. Ten artefakt znajduje się w Nowym Skarbcu Koronnym na Zamku Królewskim na Wawelu.

Według tradycji wojskowy suchar miał zostać przełamany ręką samego Napoleona. Dziś znajduje się w kolekcji Muzeum Czartoryskich - oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie - a konkretnie w zbiorach otwartego niedawno Klasztorku. Z muzealnych zbiorów tej instytucji pochodzi także odlew dłoni Fryderyka Chopina czy krzesło Szekspira. To ślad po tym, jak wyglądało pierwsze muzeum tworzone przez księżną Izabelę Czartoryską oraz artefaktów jakie były wówczas gromadzone.

Medal noblowski Wisławy Szymborskiej - ze Sztokholmu przywiózł go wraz z wierną repliką - w kieszeni marynarki Michał Rusinek, sekretarz Wisławy Szymborskiej, po czym poetka wrzuciła trofeum do jednej z szuflad. Zgodnie z wolą poetki, trafił do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Medal sąsiaduje z nagrodami Andrzeja Wajdy, w tym statuetką Oscara.

W niezwykłą podróż do starożytnego Egiptu zaprasza wystawa stała Muzeum Archeologicznego. Zwiedzający zobaczą tu sarkofagi, ceramika, tkaniny koptyjskie i grobowe całuny egipskie oraz mumie zwierząt, m.in. mumię kota.

W Bibliotece Jagiellońskiej z kolei przechowywany jest rękopis rewolucyjnej księgi Mikołaja Kopernika.

Zupełnie inny klimat kryje w sobie szlak podziemnych schronów w Nowej Hucie. Korytarze schronów - dziś już niezdatnych do korzystania - można zwiedzić, będąc w Muzeum Nowej Huty w dawnym kinie Światowid. Schrony udostępniane zwiedzającym znajdują się też pod Szpitalem Żeromskiego. Budowane w okresie powojennym, w czasie zimnej wojny dziś są świadkami historii.