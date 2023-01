Studniówka 2023. Świetna zabawa i wspaniały bal XVI Liceum Ogólnokształcącego im. KK Baczyńskiego

Jak na swojej stronie informuje samo liceum „szesnastkę” powołano do życia w 1970 r., u schyłku panowania Gomułki. Tak, czasy były ciekawe. Na Placu Centralnym wmurowano właśnie kamień węgielny pod pomnik Lenina, ludy naszej części świata kroczyły ku świetlanej przyszłości, mur berliński trwał. Dopiero za 10 lat Wałęsa miał przeskoczyć płot gdańskiej stoczni. Kraj, w którym to wszystko się działo nazywał się PRL i jeśli teraz ktoś, gdzieś, znalazłby jakimś cudem jego mapę, zwykłą szkolną mapę, którą wiesza się na stojaku przy tablicy albo na gwoździu wbitym w ścianę, bez trudu by spostrzegł, że dziś ten kraj, owszem, istnieje, ale nazywa się inaczej, nie ma natomiast żadnego z państw dawnych jego sąsiadów. Także towarzysz Wiesław dawno i jak należy przeminął, po nim Gierek i Jaruzelski też.