Student Oskar Kwiatkowski podwójnie złoty, medale AMP w Białce Tatrzańskiej także dla krakowianek Krzysztof Kawa

Mistrz świata w snowboardzie Oskar Kwiatkowski w czwartek 29 lutego przed południem rywalizował w Białce Tatrzańskiej o tytuł akademickiego mistrza Polski w slalomie, następnie popędził do Krakowa, by odebrać nagrodę dla Asa numer 1 w plebiscycie "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej", a wieczorem wracał na Podhale, by na drugi dzień dołożyć do kolekcji złoty medal w banked slalomie. – Aż łezka kręci się w oku, że to moje ostatnie takie mistrzostwa – skomentował. Wśród kobiet triumfowały Maria Bukowska-Chyc i Joanna Zaryczny z AWF Kraków, a najlepszymi uczelniami snowboardowymi w kraju zostały UJ Kraków i AGH Kraków.