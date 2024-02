Wielkie święto snowboardu w Polsce. Światowa czołówka z Oskarem Kwiatkowskim na starcie w Krynicy-Zdroju

Historyczny, pierwszy w Polsce Puchar Świata w snowboardzie alpejskim, rozpocznie się już w sobotę 24 lutego. Dwudniowe zawody z udziałem mistrza świata Oskara Kwiatkowskiego odbędą się na Jaworzynie Krynickiej. Polska kadra liczy aż 13 zawodniczek i zawodników.

Światowa czołówka na starcie w Krynicy-Zdroju

Na trasie nr 2A w sobotę i niedzielę pojawią się najlepsi snowboardziści świata startujący w dwóch slalomach gigantach równoległych. Poza Oskarem Kwiatkowskim w polskiej kadrze znaleźli się Michał Nowaczyk, Andrzej Gąsienica-Daniel i Mikołaj Rutkowski oraz Maria Bukowska-Chyc, Olimpia Kwiatkowska, Weronika Dawidek, Sonia Zapała, Olga Kaciczak, Natalia Stokłosa, Karolina Półtorak i Natasza Piwowarczyk. Dla piątki naszych juniorek będzie to pierwszy w karierze start w Pucharze Świata. - Jaworzyna Krynicka to idealny stok snowboardowy. Zawodnicy i trenerzy powinni być bardzo zadowoleni z przygotowania trasy, ponieważ jej nachylenie jest optymalne. Mam nadzieję, że organizacyjnie staniemy na wysokości zadania i pokażemy, że jesteśmy w stanie robić najlepsze zawody na świecie - stwierdził Oskar Bom, trener polskiej kadry snowboardzistów (cytat za pzn.pl).

W rywalizacji weźmie udział blisko 100 zawodniczek i zawodników z 16 krajów, poza Polską z Austrii, Australii, Chin, Bułgarii, Kanady, Czech, Niemiec, Włoch, Japonii, Korei Południowej, Holandii, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy i USA. - Z czołówki Pucharu Świata nikt tam do tej pory nie był. My Polacy po raz pierwszy trenowaliśmy tam przez dwa dni na początku stycznia - wyjaśnia Oskar Kwiatkowski, który po raz ostatni wystąpił w zawodach PŚ pod koniec stycznia, zajmując szóste miejsce w Simonhohe (to jego najlepszy wynik w tym sezonie), po czym wybrał się na treningi do Krynicy-Zdroju. Pozostali zawodnicy z PŚ będą mogli się zapoznać ze stokiem dopiero w czwartek i piątek, a więc tuż przed startem. Snowboardzista AZS Zakopane przekonuje jednak, że lepsza znajomość trasy nie daje miejscowym dużej przewagi.

Czołowi zawodnicy są na takim poziomie i mają takie umiejętności w jeździe na desce, że wszędzie, na każdym stoku będą bardzo szybcy. Nie ma co mydlić sobie oczu jakąś naszą przewagą nad rywalami, tylko po prostu trzeba zjechać swoje – podkreśla. I przyznaje, że im bliżej zawodów, tym częściej rywale podpytywali go o warunki panujące w Krynicy. - Odpowiadałem im szczerze, porównując do innych, podobnych stoków z Pucharu Świata, by mieli jako takie wyobrażenie – wyjaśnia. Mistrz świata sprzed roku z Bakuriani w tym sezonie jeszcze nie stanął na podium PŚ. Liczy, że nastąpi to właśnie w Polsce, ale podkreśla, że kandydatów do sukcesu jest znacznie więcej. - Mógłbym wymienić ze dwadzieścia nazwisk. Każdy z nas jest na takim poziomie, że z dnia na dzień wszystko może się zmienić - tłumaczy. - Nieraz wygrywa zawodnik, który ma super dzień i po prostu postawił wszystko na jedną kartę. Wszystko mu się zgra i może wygrać. To jest normalne w snowboardzie, to bardzo nieprzewidywalny sport, więc spokojnie mógłbym wymienić dwudziestu zawodników, z których każdy będzie bardzo mocny i będzie mógł wygrać.

Warto zaznaczyć, że rywalizacja na Jaworzynie Krynickiej będzie mieć dodatkowy smaczek. W niedzielę odbędą się bowiem ostatnie w sezonie 2023/2024 zawody Pucharu Świata w slalomie gigancie równoległym, a to oznacza, że na polskim stoku zostaną wręczone małe Kryształowe Kule za tę konkurencję. - To bez dwóch zdań dodatkowy prestiż tej imprezy – podkreśla Oskar Kwiatkowski.

Losowanie numerów startowych w Krynicy-Zdroju

Giganty w Polsce będą transmitowane na żywo na kanałach Eurosportu i Playera, a w ekipie osób obserwujących zawody pojawi się Aleksandra Król-Walas. Z uwagi na ciążę i urodzenie córeczki, co nastąpiło w ostatnich dniach ubiegłego roku, brązowa medalistka mistrzostw świata nie będzie mogła wystartować, ale zapewnia, że przyjedzie do Krynicy: - Jadę dopingować Oskara. Jesteśmy w stałym kontakcie, bardzo mu kibicuję. To będzie wielkie święto snowboardu w naszym kraju.

Polska w ubiegłym sezonie zorganizowała snowboardowy Puchar Europy w Suchem, zbierając pochwały za udaną organizację. Działacze FIS i PZN uznali więc, że warto wykorzystać wielki sukces naszej kadry na ostatnich MŚ i znaleźć dla Polski miejsce w kalendarzu Pucharu Świata. Do tej pory nasz kraj organizował zawody najwyższej rangi w skokach narciarskich, kombinacji norweskiej, biegach narciarskich i narciarstwie alpejskim. Teraz nadszedł czas na snowboard. Warto wybrać się w piątek 23 lutego o godzinie 18:30 do Pijalni Głównej na krynickim deptaku, aby zobaczyć ceremonię losowania numerów startowych. W losowaniu bierze udział 16 najlepszych kobiet i mężczyzn w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wbrew pozorom jest ono bardzo ważne, bo im niższy numer, tym lepsza trasa. Dlatego też zawodnicy startujący z pierwszymi numerami mogą jechać na 100 procent, bo trasa jest idealna – tłumaczy Aleksandra Król-Walas cytowana na stronie pzn.pl.

- Losowania bywają przeróżne i często są organizowane w formie rywalizacji. W moim przypadku najbardziej utkwiło mi w pamięci to, kiedy musiałam wskoczyć do wody i zanurkować po numerek. Innym razem łowiliśmy żółte kaczuszki albo przebieraliśmy się w stroje regionalne. A co będzie w Krynicy? Tego Wam nie mogę zdradzić, ale możecie się o tym przekonać już w piątek – dodaje nasza reprezentantka, która zapowiedziała swój powrót na deskę podczas zaplanowanego na kwiecień zgrupowania kadry.

Bezpłatne bilety na Jaworzynę Krynicką

W trakcie losowania będą rozdawane zaproszenia, upoważniające do bezpłatnego wejścia na każdy z dwóch dni zawodów Pucharu Świata. W strefie mety dostępne jest na każdy dzień 900 miejsc siedzących i stojących. Uczestnicy piątkowego wydarzenia będą mogli posłuchać na żywo zespołu Sawdust i DJ’a oraz podziwiać wystawę zdjęć autorstwa Miłosza Pierwoły, który fotografował naszych snowboardzistów w akcji podczas pucharowych zawodów.

Rywalizacja rozpocznie się w sobotę w godz. 9-11 eliminacjami do pierwszego slalomu giganta równoległego, po czym w godz. 13-14.20 odbędą się finały. Taki sam program jest ustalony na niedzielę. - Przybywajcie na miejsce i wspierajcie naszych snowboardzistów. Ze względu na historyczne wydarzenie chcemy, aby kibice mogli w nim uczestniczyć na żywo. Będzie to coś nietuzinkowego! Mamy nadzieję, że dzięki naszemu doświadczeniu również snowboardowy Pucharu Świata będzie organizowany co roku w Polsce – zachęca prezes związku Adam Małysz. Co więcej, w Krynicy można spędzić udany weekend nie tylko obserwując snowboardzistów, ale i samemu korzystając ze stoków. - Otwarte są wszystkie trasy narciarskie, a jest ich prawie 15 kilometrów. Każdy może znaleźć coś dla siebie, ponieważ mamy trasy zarówno dla mistrzów, jak i amatorów. Liczymy na obecność turystów, narciarzy i kibiców, których zapraszamy na pierwsze zawody Pucharu Świata w snowboardzie, by obserwować sportowe zmagania zawodników - mówi Tomasz Pasieka, dyrektor ds. rozwoju Jaworzyny Krynickiej.

Organizatorzy wraz ze stacją narciarską Jaworzyna Krynicka przewidzieli także wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Zalecany jest przyjazd na zawody komunikacją miejską – specjalnie dla uczestników wydarzenia będą kursować bezpłatne busy z centrum Krynicy-Zdroju bezpośrednio pod stację Jaworzyna Krynicka.

Program PŚ w snowboardzie na Jaworzynie Krynickiej

Czwartek, 22.02

Pierwszy dzień treningów

Piątek, 23.02

Drugi dzień treningów

18:30 Losowanie numerów startowych

Sobota, 24.02

9:00 – 11:00 Kwalifikacje: slalom gigant równoległy

13:00 – 14:20 Finały: slalom gigant równoległy

Niedziela, 25.02

9:00 – 11:00 Kwalifikacje: slalom gigant równoległy

13:00 – 14:20 Finały: slalom gigant równoległy

