Stary Teatr ogłosił repertuar do końca roku. Wraca słynne "Wesele" Klaty

Kiedy w czerwcowym repertuarze krakowskiej narodowej sceny pojawiło się „Wesele” – głośny spektakl, którym w maju 2017 roku Jan Klata pożegnał się z krakowską publicznością – bilety zostały wyprzedane na pniu. Nadarza się kolejna okazja, by zobaczyć to monumentalne narodowe widowisko. Co prawda Stary Teatr wystawi przedstawienie dopiero w listopadzie, ale kto chce zobaczyć bronowicką chatę w ujęciu Klaty, nie powinien zwlekać z rezerwacją.

„Klata udowodnił, że rozumie, czym powinien być teatr narodowy. Potrafi opowiadać o polskim społeczeństwie, zadawać ważne pytania, wyłuskiwać aktualnie brzmiące znaczenia”- pisał nasz dziennikarz po premierze.

„Po raz kolejny oglądamy ten arcypolski dramat jako opowieść o głęboko podzielonym społeczeństwie. Małżeństwo z rozsądku ponad podziałami (Panna Młoda - w tej roli Monika Frajczyk - jest tu w widocznej ciąży) nie pomoże. Nic nie da też uścisk, w jakim przemierzają scenę Klimina (Elżbieta Karkoszka) i Radczyni (Anna Dymna). Pęknięcie między chłopami i mieszczanami przypomina o istnieniu Polski A i Polski B. Nic się nie zmieniło. Po ponad stu latach jesteśmy w tym samym miejscu. Chocholi taniec w interpretacji Jana Klaty trwa nieustannie” – relacjonował Łukasz Gazur.