Spowiedź w Krakowie 2019: gdzie i o której wyspowiadać się przed Bożym Narodzeniem? LISTA KOŚCIOŁÓW, ADRESY, GODZINY

- Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Bardzo zachęcamy, aby w ramach religijnego, duchowego przygotowania przystąpić do sakramentu pokuty, by w tym uroczystym czasie przyjmować Chrystusa w Komunii Świętej. Prosimy spowiedzi nie odkładać na ostatnie dni przed świętami, aby nie stać w kolejkach - apelują księża parafii św. Józefa w krakowskim Podgórzu. Podobne apele padały w z wielu krakowskich ambon w przedostatnią niedzielę przed świętami.

Duszpasterze starają się ułatwić wszystkim chętnym dostęp do spowiedzi przed świętami. Dlatego też krakowskie kościoły ogłaszają wydłużone godziny spowiedzi lub jej nadzwyczajne terminy.

W Bazylice Mariackiej spowiedź odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach 6–19, a w niedzielę podczas mszy świętych. Księża spowiadają w języku polskim, w konfesjonałach w prawej nawie, wejście od Rynku Głównego.

Spowiedź przed Bożym Narodzeniem w Krakowie 2019: u Franciszkanów

Całodzienna przedświąteczna spowiedź w kościele franciszkanów (pl. Wszystkich Świętych 5) trwa do poniedziałku 23 grudnia w godz. 6-19.30.

Spowiedź przed Bożym Narodzeniem w Krakowie 2019: kościół pijarów

W kościele OO. Pijarów pw. Przemienienia Pańskiego (ul. Pijarska 2) w tych dniach, do 23 grudnia, można spowiadać się w godz. 7-9 i 18.30-19.30. W samą Wigilię będzie można jeszcze przyjść do konfesjonału w godz. 7-9 oraz przed pasterkę, czyli w godz. 23.30-24. Ojcowie ponadto przekazują, że jeśli ktoś zdecyduje się wyspowiadać w Wigilię w innych godzinach, może przyjść do klasztoru na ul. Pijarską, zadzwonić na furcie i poprosić o spowiedź.

Spowiedź przed Bożym Narodzeniem w Krakowie 2019: kościół św. Józefa w Podgórzu

W kościele pw. św. Józefa (ul. Zamoyskiego 2) spowiedź przedświąteczna trwa w czwartek (19 grudnia) jeszcze w godz. 17-19, piątek (20 grudnia) i sobotę (21 grudnia) w godz. 7-9 i 16-19, a w poniedziałek (23 grudnia) w godz. 7-9 i 15-19.