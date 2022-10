Spotkanie autorskie z Mateuszem Borkowskim - autorem książki z serii "Małe Monografie – "Wieniawski"

Henryk Wieniawski to artysta, o którym można by dziś powiedzieć, że był celebrytą w najlepszym tego słowa znaczeniu. Podczas spotkania jego goście porozmawiają o licznych podróżach „czarodzieja skrzypiec", o jego szalonej karierze, miłości do żony, jak również... do hazardu. Jednym zdaniem - o fenomenie Wieniawskiego i jego niesłabnącej popularności.

Mateusz Borkowski przeprowadza czytelnika w swej książce śladami licznych tournée wirtuoza, koncertującego z intensywnością porównywalną do dzisiejszych gwiazd popu. Żaden inny muzyk nie podróżował tyle po świecie, co właśnie Wieniawski. Występów przed publicznością łaknął jak powietrza. Odwiedził trzy kontynenty, oklaskiwano go w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Holandii czy Turcji.

W książce znajdziemy również opowieści o rodzinie i przyjaciołach Wieniawskiego, o jego pedagogicznych perypetiach, komponowaniu, hazardzie, jego „diabelskich skrzypcach”, a także wielkiej sławie, na którą mógł już liczyć w trakcie swojego życia.