Społecznicy pokonali Jacka Majchrowskiego. Nokaut podczas sesji rady miasta. Likwidacji spółki Kraków 5020 mimo wszystko nie będzie? Bartosz Dybała

Radni przyjęli uchwałę, w której ustalili kierunki działania dla Jacka Majchrowskiego w sprawie likwidacji Krakowa 5020, czyli spółki, odpowiedzialnej za drugą miejską telewizję Hello Kraków. To tzw. uchwała miękka, na podstawie której prezydent nie zamierza rozpoczynać likwidacji spółki. - Jej rozwiązania nie będzie - stwierdził. - Powołaliście spółkę, w sprawie której nie macie nic do gadania - mówił do radnych Mariusz Kękuś z PiS. Sam nie głosował za powołaniem Krakowa 5020. Podczas tej samej sesji RMK radni przegłosowali też uchwałę aktywisty Mateusza Jaśko, która mówi już wprost o rozwiązaniu spółki. Co dalej?