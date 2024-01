Społeczna akcja „Koduj z Gigantami”. Bezpłatne warsztaty dla 2500 dzieci i młodzieży

„Zdecydowanie polecam wybranie Gigantów Programowania, jeśli ktoś chce się nauczyć na przykład programować w C#”. „Skoro dziecko chce poświęcić sobotę i jeździć na zajęcia, to znaczy że są one prowadzone bardzo ciekawie”, „Zajęcia były najlepszymi w jakich braliśmy udział w ostatnim czasie”, „Syn zadowolony. Zajęcia są prowadzone bardzo dobrze, wszystko jest wyjaśniane w sposób jasny i zrozumiały”. To tylko niektóre z opinii rodziców oraz uczestników poprzednich edycji akcji.

Tegoroczne zajęcia, z mottem „Poszukiwacze kodu” odbędą się podczas małopolskich ferii, w dniach 10-11 luty, 17-18 luty oraz 24-25 luty. Stacjonarne warsztaty dla w sumie 2500 dzieci i młodzieży, zaplanowano w dziesięciu miastach w województwie: w Krakowie, Brzesku, Myślenicach, Niepołomicach, Nowym Sączu, Olkuszu, Oświęcimiu, Skawinie, Tarnowie, Wieliczce.

Dla uczniów z województwa małopolskiego „Giganci Programowania” przygotowali: