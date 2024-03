Specjalny pokaz tunezyjskiego filmu "Cztery córki" i rozmowa z arabistką 25 marca w Kinie Pod Baranami w Krakowie

Bohaterką filmu jest Olfa (we własnej osobie, ale czasem zastępowana na ekranie przez aktorkę Hend Sabry), matka czterech córek. Dwie najmłodsze występują w filmie, zniknięcie dwóch najstarszych (wcielają się w nie aktorki) jest tematem pasjonującego „śledztwa”.

Ben Hania tropi siłę problematycznego międzypokoleniowego kobiecego przekazu, wydobywa na światło dzienne powszechnie akceptowaną domową i systemową przemoc, punktuje sposób, w jaki pozornie odległe przemiany polityczne kształtują los jednostek. Poruszające, niekiedy konfrontacyjne, z pewnością prowokacyjne i szalenie odważne "Cztery córki" są również wyznaniem wiary w siłę, wytrwałość i solidarność kobiet.

Wyjątkowa forma dokumentu pozwoliła znakomitej reżyserce Kaouther Ben Hani ("Człowiek, który sprzedał swoją skórę") zanurzyć się głęboko w intrygującym temacie. "Cztery córki" to wieloznaczna i zachęcająca do refleksji opowieść o patriarchacie, dziedziczeniu traumy, przemocy, a także dojrzewaniu w cieniu wielkich przemian społeczno-politycznych. Olfa, główna bohaterka filmu, wprowadza widzów do swojego świata, w którym prywatne, codzienne dramaty splecione są z wielkimi tragediami, zawłaszczonymi przez media.