Specjalne pokazy filmów "Ghost In The Shell" i "Chungking Express" w Muzeum Manggha i w Kinie Pod Baranami Paweł Gzyl

"Chungking Express" Materiały prasowe

Do 7 kwietnia w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dostępna jest wystawa "Stany splątane" Mateusza Kołka. To intrygująca podróż do świata wyobraźni artysty, w której przeplatają się Japonia, Hongkong i Polska. Ekspozycji towarzyszyć będą dwa pokazy filmowe. W czwartek, 14 marca, w sali widowiskowej Muzeum będzie można zobaczyć kultową anime "Ghost in the Shell', a w środę 27 marca, w Kinie Pod Baranami odbędzie się projekcja stylowego filmu Wong Kar-Waia - "Chungking Express".