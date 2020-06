Specgrupa zajmie się ochroną drzew przy modernizacji wałów

FLESZ - Co posadzić, by nie podlewać

Elementem modernizacji jest wycinka ok. 2800 drzew rosnących na wałach lub w odległości trzech metrów od nich. Wycinką zaniepokoiły się organizacje pozarządowe . Te rozpoczęły rozmowy z WP. Pierwsze spotkanie odbyło się właśnie na początku czerwca, a kolejne teraz, w ramach grupy roboczej, w skład której wchodzą przedstawiciele WP, aktywistów oraz Uniwersytetu Rolniczego.

O planach Wód Polskich jako pierwsi napisaliśmy na początku czerwca. Plany Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zakładają modernizację 20 km wałów przeciwpowodziowych na terenie trzech dzielnic Krakowa: Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty. Inwestycja obejmie również część gminy Wieliczka. Pozwoli to na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krakowa, w tym ochronę obiektów o strategicznym znaczeniu dla miasta.

Grupa robocza ma dokonać ponownej inwentaryzacji drzewostanu przeznaczonego do wycinki przy modernizacji wałów, tak aby ocalić jak największą liczbę drzew spośród prawie trzech tysięcy przeznaczonych do usunięcia. Grupa robocza ma pracować także nad możliwością renaturyzacji krakowskich rzek.

- Spotkanie utwierdza nas w obustronnej woli do podjęcia wszelkich możliwych działań w ograniczeniu niepotrzebnej ingerencji w środowisko i wycinki drzew w związku z modernizacją wałów. Daje także perspektywę podjęcia szeregu innych działań w wielu miejscach Krakowa i okolicach, w duchu społecznego dialogu oraz partycypacji społecznej – mówi Piotr Cieśla.

Wody Polskie w Krakowie podkreślają, że powołanie grupy roboczej ma na celu wypracowanie działań minimalizujących i kompensacyjnych negatywne skutki oddziaływania ich inwestycji na środowisko. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wskazał już miejsca na terenie Krakowa oraz gminy Skawina, gdzie możliwe będzie przeprowadzenie prac udrażniających koryto rzek, co spowoduje poprawę ich ciągłości morfologicznej.

- Dziękujemy dyrekcji RZGW w Krakowie za otwarcie na rozmowy oraz, przede wszystkim, za otwarcie na realizację konkretnych działań. Wierzymy, że przyświecają nam wspólne cele, a nasze spotkania będą służyły do wypracowania nowych standardów komunikacji i partycypacji społecznej - dodaje Paulina Poniewska z Akcji ratunkowej dla Krakowa, która zainicjowała rozmowy.

Wycinki miałyby ruszyć w przyszłym roku. Co ciekawe, zgodę na wycinkę dała już Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ale w ogóle nie nakazała przy tym Wodom nasadzeń zastępczych. Wody same więc zgłosiły się do władz miasta o wskazanie miejsca, gdzie mogłyby się pojawić nowe sadzonki. Miejsce wskaże Zarząd Zieleni Miejskiej.