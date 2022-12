„Spacery fotograficzne - historia jednej fotografii” - wystawa zdjęć z siedmiu zakątków Krakowa w Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ

W „Spacerach fotograficznych” udział wzięli wszyscy chętni, którzy pod okiem doświadczonych fotografów i pedagogów oraz przewodników pragnęli zdobyć wiedzę fotograficzną i poznać Kraków od nieznanej dotąd strony. Fotografia posłużyła w tym projekcie jako soczewka skupiająca uwagę na tym co niezauważalne na co dzień. Odbyło się siedem spacerów, rozpoczynając od Starego Miasta, przez Kazimierz, Zabłocie, Prądnik Biały, Bronowice i Nową Hutę, kończąc w Tyńcu.

Każdy spacer poświęcono innemu typowi fotografii: industrialnej, ulicznej czy krajobrazu. Spacery fotograficzne były pretekstem do aktywnego uczestnictwa w kulturze i poznawania dziedzictwa narodowego. Wystawa zaskakuje nieszablonowym podejściem do fotografowania znanych nam krakowski miejsc. Jest też wyjątkowa pod jeszcze dwoma względami, po pierwsze autorkami i autorami zdjęć są uczestnicy Spacerów, dla których fotografia jest najczęściej jedynie hobby. Po drugie, spacery tłumaczone były na polski język migowy, co pozwoliło osobom głuchym brać udział projekcie.